С начала года в Калининградской области оштрафовали больше ста мотоциклистов

С начала 2020 года в регионе привлекли к ответственности 123 мотоциклиста. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Как отметили в ведомстве, основными нарушениями стали управление транспортным средством в отсутствие у водителя необходимой категории, движение на незастрахованном мотоцикле и превышение скорости. С начала года в Калининградской области было зафиксировано три ДТП с участием мотоциклистов, в которых два человека пострадали и один погиб.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что движение между рядами, резкий набор скорости и постоянные манёвры многократно повышают риск аварий. «Ежегодно на дорогах Калининграда и области происходят ДТП с участием мотоциклистов, в которых гибнут люди. Некоторые водители забывают и про защитную экипировку, что существенно увеличивает риск получения травм при падении», — добавили в ведомстве.