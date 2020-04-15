В Зеленоградске начали строить специальную велосипедную трассу (видео)

В Зеленоградске начали строить памп-трек — специальную велосипедную трассу, представляющая собой чередование контруклонов и не содержащая ровных участков. Об этом в среду, 15 апреля, сообщается на сайте администрации города.

Трасса строится в западной части города на территории, примыкающей к парку «Западный». Габариты памп-трека составят 46*18,5 метров а площадь 850 кв.м. Покрытие трассы будет из асфальта. На свободных участках посеют газон и высадят кустарники.

Кроме трассы планируется устройство двух площадок для отдыха площадями 100 кв.м. и 40 кв.м.





«Особенность памп-треков заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения („прокачки“) волн — в ямы велосипед „вжимается“, на кочках „расслабляется“», — отмечается в релизе.