Реконструкцию Музея Донелайтиса в Чистых Прудах обещают закончить к марту 2021 года

Реконструкцию Музея Кристионаса Донелайтиса в посёлке Чистые пруды Нестеровского района планируют закончить к марту 2021 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.



В четверг, 16 апреля, работы на объекте проинспектировал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. «Несколько лет назад мы приезжали сюда с губернатором. Здесь была проблема из-за отсутствия отопления, по этой причине — сырость, плесень. После реконструкции отапливаться кирха будет за счёт теплого пола, что никак не изменит внутренний интерьер. Работы должны быть закончены до марта 2021 года», — прокомментировал чиновник.

К Дому пастора мемориального комплекса провели новую линию внешнего электроснабжения. В здании заменили непригодные к использованию деревянные конструкции кровли и выполнили покрытие керамической черепицей. «Также сейчас идёт монтаж инженерных систем — внутренних электрических сетей, сетей отопления, водоснабжения и водоотведения. В кирхе специалисты смонтировали коммуникации для устройства системы геотермального отопления. Кроме того, завершено бурение скважин», — рассказали в пресс-службе.

В кирхе планируют установить орган. «Раньше мы не могли этого сделать, потому что не было отопления. После реконструкции инструмент можно здесь поставить. Запланировано также оформление экспозиционного пространства. В самом Доме пастора будет постоянно действующая выставка», — добавил Андрей Ермак.

Реконструкция музея проходит в рамках программы приграничного сотрудничества Россия — Литва 2014-2020. Контракт по итогам грантового конкурса был подписан 15 июля 2019 года и рассчитан на два года. За это время планируется реконструировать два здания Музея Кристионаса Донелайтиса, который является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея, и амбар усадьбы Кидуляй в Шакяйском районе.

Общий бюджет на оба проекта составляет 1 110 920 евро. Из них 90% финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества Россия — Литва 2014-2020 и 10% — партнёрами проекта.