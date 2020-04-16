В Зеленоградске выделяют 1,47 млн рублей на подсветку исторического здания школы

В Зеленоградске выделяют 1,47 млн рублей на подсветку исторического здания школы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Зеленоградского округа готовы потратить 1,47 миллиона рублей на архитектурную подсветку исторического здания, в котором сейчас располагается гимназия «Вектор». Соответствующий аукцион объявлен на портале госзакупок.

Согласно документации к тендеру, победителя определят 24 апреля. Он должен будет выполнить работы в течение 35 дней с даты заключения контракта. Гарантия по договору составит пять лет. При этом она не будет распространяться на случаи «преднамеренного повреждения объекта третьими лицами».

Объект, в котором располагается гимназия «Вектор», является одним из зданий школы, которая была построена в Кранце в 1927 году. По сведениям портала Prussia39.ru, строение выполнено из красного кирпича, его украшали скульптура юноши-рыбака и два балкона. В школе обучалось от 450 до 600 детей.

В 2007 году здание включили в перечень объектов культурного наследия местного значения. Вторую часть строения сейчас занимает детская школа искусств.

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