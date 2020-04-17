Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева назвала примерный срок окончания учебного года для учеников 1-8 классов школ. По ее словам, это произойдет «ориентировочно к середине мая».



"Как вы знаете, до 30 апреля мы учимся в дистанционном режиме. Потом ученики с 1 по 8 классы получат итоговые оценки за 4 четверть и учебный год. После завершения изучения программ по предметам, а это ориентировочно к середине мая, учебный год может быть завершен при условии, что программы освоены и планируемые результаты достигнуты, — заявила Трусенева в своем видеообращении к школьникам.

Трусенева также отметила, что все переводные экзамены в школах в этом году отменены, а выпускники девятых классов будут сдавать только два основных экзамена: русский язык и математику. Для одиннадцатиклассников порядок сдачи ЕГЭ не изменился.