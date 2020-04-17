Росрыболовство предупреждает о двухмесячном запрете на рыбалку с 20 апреля

Росрыболовство предупреждает о двухмесячном запрете на рыбалку с 20 апреля
Алексей Милованов / Новый Калининград
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С 20 апреля по 20 июня в Калининградской области начинается период двухмесячника по охране весенне-нерестящихся видов рыб.Об этом напоминает пресс-служба регионального управления Росрыболовства.

Запрет на любительскую рыбалку вводится в прибрежных зонах Куршского и Калининградского заливах, в Калининградском заливе к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье. В Калининградском морском канале от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом. Запрет также распространяется на рыбалку во всех реках, каналах и озерах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешается рыбалка с берега; во всех пойменных озерах, имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, в реке Нельма, в реке Прохладная и других водоемах области.

«Для рыбаков-любителей нарушение правил влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей, а также уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи водных биологических ресурсов. Кроме того, нарушители запрета должны будут возместить ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, который в данный период имеет повышенный коэффициент. Например, величина ущерба за единицу судака составляет 6 610, а за леща — 1000 рублей», — отметил руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Александр Жуков.


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