Госдума ограничила продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума в третьем чтении приняла закон об ограничении продажи алкоголя в кафе и барах в жилых домах. Как сообщает «Интерфакс», документ получил название «закон о наливайках» и предполагает введение ограничений на продажу алкоголя вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м.



Регионы смогут самостоятельно определять размер площадей таких кафе и устанавливать иные ограничения вплоть до закрытия общепита в многоквартирных домах.

Глава рабочей группы по подготовке закона, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявлял ранее, что «20 кв.м — это минимальная площадь, ниже которой предприятие общественного питания, расположенное в многоквартирном доме, не может продавать алкоголь».

«Если у тебя не 20 кв.м, а 19 кв.м зал обслуживания, то продавать алкоголь нельзя. Но если регион введет 50 метров, значит, в зале меньше 50 метров нельзя будет продавать», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что крайне важно принять этот закон сейчас, пока и «наливайки», и вся система общественного питания не работают.

«Чтобы люди после завершения карантина не столкнулись вновь с существованием такого зла, а их владельцы заранее понимали все свои риски и либо меняли вид деятельности, либо отказывались от торговли алкоголем», — сказал парламентарий.

Согласно принятому закону, решения об ограничении или запрете продажи алкоголя в кафе в многоэтажках будут приниматься регионами в виде местных законодательных актов.