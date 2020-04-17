Госдума ограничила продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума ограничила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Антиалкогольная кампания

Госдума в третьем чтении приняла закон об ограничении продажи алкоголя в кафе и барах в жилых домах. Как сообщает «Интерфакс», документ получил название «закон о наливайках» и предполагает введение ограничений на продажу алкоголя вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м.

Регионы смогут самостоятельно определять размер площадей таких кафе и устанавливать иные ограничения вплоть до закрытия общепита в многоквартирных домах.

Глава рабочей группы по подготовке закона, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявлял ранее, что «20 кв.м — это минимальная площадь, ниже которой предприятие общественного питания, расположенное в многоквартирном доме, не может продавать алкоголь».

«Если у тебя не 20 кв.м, а 19 кв.м зал обслуживания, то продавать алкоголь нельзя. Но если регион введет 50 метров, значит, в зале меньше 50 метров нельзя будет продавать», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что крайне важно принять этот закон сейчас, пока и «наливайки», и вся система общественного питания не работают.

«Чтобы люди после завершения карантина не столкнулись вновь с существованием такого зла, а их владельцы заранее понимали все свои риски и либо меняли вид деятельности, либо отказывались от торговли алкоголем», — сказал парламентарий.

Согласно принятому закону, решения об ограничении или запрете продажи алкоголя в кафе в многоэтажках будут приниматься регионами в виде местных законодательных актов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter