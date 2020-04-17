Совфед одобрил закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного

Совет федерации одобрил закон, позволяющий иностранцам получать гражданство России без отказа от иностранного. Об этом сообщает «Коммерсант».



Данный закон упрощает получение российского гражданства. Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства 7 апреля. Согласно проекту закона, исключается требование о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. На упрощенное получение гражданства могут претендовать иностранцы с супругой или супругом с российским гражданством с общими детьми в браке. На российское гражданство без отказа от иностранного могут претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.

После подписания закона президентом он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.