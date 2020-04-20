Калининградская область заняла 8-е место по приросту населения в регионах России

Калининградская область оказалась среди десяти регионов с самым большим приростов населения в 2017-2019 годах. Соответствующий рейтинг в понедельник, 20 апреля, опубликовало РИА «Новости».
В списке агентства Калининградская область расположилась на 8 месте. В течение трех лет миграционный прирост составил 32,1 тыс. человек. Именно за счет него численность населения региона превысило 1 млн человек.
Смертность в регионе превысила рождаемость. Так, естественная убыль населения в течение трех лет составила 6 тыс. человек.
В 59 регионах зафиксировано снижение численности населения.
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