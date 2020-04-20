Власти области обещают потратить ради облика Железнодорожного еще 150 млн руб.

Правительство Калининградской области намерено потратить на благоустройство, ремонт домов и газификацию поселка Железнодорожного еще 190 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Как отмечается в релизе, на капитальный ремонт 33 многоквартирных домов было выделено 156 млн руб. В 2020 году власти обещают начать ремонт дороги, тротуары и реконструировать центральную площадь. На это направляется 120 млн руб. Еще 30 млн руб. планируется потратить на продолжение работ в домах по замене внутренних инженерных сетей и коммуникаций.

«Хочется, чтобы здесь появилась инфраструктура для обслуживания турпотока, а жители Железнодорожного получили бы возможность зарабатывать», — цитирует пресс-служба губернатора Антона Алиханова.