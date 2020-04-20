Власти области обещают потратить ради облика Железнодорожного еще 150 млн руб.

Власти области обещают потратить ради облика Железнодорожного еще 150 млн руб.
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Все новости по теме: Городской облик

Правительство Калининградской области намерено потратить на благоустройство, ремонт домов и газификацию поселка Железнодорожного еще 190 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Как отмечается в релизе, на капитальный ремонт 33 многоквартирных домов было выделено 156 млн руб. В 2020 году власти обещают начать ремонт дороги, тротуары и реконструировать центральную площадь. На это направляется 120 млн руб. Еще 30 млн руб. планируется потратить на продолжение работ в домах по замене внутренних инженерных сетей и коммуникаций.

«Хочется, чтобы здесь появилась инфраструктура для обслуживания турпотока, а жители Железнодорожного получили бы возможность зарабатывать», — цитирует пресс-служба губернатора Антона Алиханова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter