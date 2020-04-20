В Калининградской области назначен новый министр цифровых технологий

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил нового министра цифровых технологий и связи региона. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новым главой министерства стал 54-летний Вадим Рыскаль, который последние три года возглавлял «Медицинский информационно-аналитическим центр» министерства здравоохранения региона. Он курировал реализацию проекта «Бережливая поликлиника» и создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, интегрированной с системами «112».

Теперь ему предстоит реализовывать нацпроект «Цифровая экономика» и «ускорить создание в Калининградской области необходимой для этого инфраструктуры и подготовку кадров», отметили в пресс-службе.

Рыскаль с дипломом инженера-физика окончил Новосибирский государственный технический университет. Изучал стратегический маркетинг и управление инновациями по совместной программе Московского государственного университета управления и Университета прикладных наук Inholland (Нидерланды). Прошел программу повышения квалификации «Управление в сфере здравоохранения» в РАНХиГС.

Он работал в Институте физики полупроводников (Сибирское отделение академии наук РФ, Новосибирск) и в коммерческих компаниях, а также организовывал «собственный бизнес в сфере информационных технологий».

Напомним, в январе пост министра цифровых технологий и связи области покинул Алексей Игнатеко. Он перешел на должность главы областного госучреждения «Безопасный город», которую занимал до работы министром.