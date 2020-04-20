УМВД: в Калининграде завскладом продал обувь по интернету и присвоил 172 тыс. рублей

В областном центре заведующего складом будут судить за присвоение 172 тысяч рублей. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областного УМВД.



В полицию обратилась индивидуальный предприниматель и сообщила, что во время ревизии была обнаружена недостача 130 пар обуви. Правоохранители установили, что к пропаже товара причастен 43-летний мужчина.

Как выяснилось, в начале марта он выставил объявление на популярной интернет-площадке и нашёл покупателя, который купил крупную партию товара. После задержания завскладом сознался в преступлении.

В отношении мужчины возбудили дело по части 3 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». «За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет, сопряжённого с выплатой крупного штрафа», — отметили в пресс-службе УМВД.