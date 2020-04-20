Калининградец сломал скулу водителю во время дорожного конфликта

Калининградец сломал скулу водителю во время дорожного конфликта
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя областного центра подозревают в избиении 29-летнего водителя. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошёл 10 апреля в одном из городских садовых товариществ. Между двумя автомобилистами произошёл конфликт из-за того, что они не смогли разъехаться на узкой дороге. Во время перепалки 62-летний водитель вышел из машины и несколько раз ударил оппонента кулаком в область лица. Затем он вернулся в свой автомобиль и скрылся.

У пострадавшего водителя диагностировали перелом скулы. После того, как мужчина обратился в полицию, правоохранители задержали пожилого автомобилиста и доставили его в отдел. В отношении жителя садового товарищества возбудили дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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