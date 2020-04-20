Таможенники не пустили в область крупную партию «санкционки», товар уничтожат

Таможенники не пустили в область крупную партию «санкционки», товар уничтожат
Виталий Невар / Новый Калининград
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На таможенном посту МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни выявлена очередная крупная партия «санкционных» товаров. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.  

В зону таможенного контроля с литовской стороны прибыл грузовой автомобиль. Водитель представил товаросопроводительные документы, согласно которым в адрес одной из калининградских фирм ввозились продовольственные товары различных наименований. 

В ходе таможенного контроля было установлено, что 8 тонн продуктов питания произведены на территории Европейского союза и запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Выявленная партия «санкционных» товаров изъята и будет уничтожена.

В отношении владельца товара возбуждено дело об административном правонарушении. Фирме-нарушителю грозит штраф в размере от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

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