«Аэрофлоту» выделяют 300 млн рублей на субсидированные полёты из Москвы в Калининград

«Аэрофлот» на фоне пандемии коронавируса получит в 2020 году дополнительно 300 миллионов рублей на выполнение субсидированных перевозок между Москвой и Калининградом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.



«В целях обеспечения доступности воздушных перевозок из Калининграда в Москву и в обратном направлении в связи с распространением коронавирусной инфекции выделить Федеральному агентству воздушного транспорта из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 300 миллионов рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета ПАО „Аэрофлот — российские авиалинии“ на возмещение недополученных доходов от осуществления воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в Москву и в обратном направлении по специальному тарифу», — говорится в документе.

Как уточняется, субсидия предоставлена «Аэрофлоту» для рейсов, выполняемых с 6 апреля.

Авиаперевозки из европейской части РФ в Калининград, на Дальний Восток и в Крым субсидируются в рамках одного постановления № 215. В 2020 году на эти цели выделили из бюджета 5,8 миллиардов рублей. Как сообщала Росавиация, перевозки по спецтарифам собирались выполнять 14 компаний.

Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.