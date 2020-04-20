Названы самые подорожавшие непродовольственные товары в Калининградской области

Калининградстат опубликовал данные о динамике цен на непродовольственные товары в Калининградской области. Из нее следует, что самым подорожавшим за минувший год (с марта 2019 по март 2020 года) товаром стал йод, который вырос в цене на 33%. На 25% подорожали детские сандали, на 20% детский комбинезон, на 17% женский пиджак и на 15% кроссовки и обручальные кольца.
Также ощутимо выросли цены на мебель и лекарственные препараты. Так кухонный шкаф подорожал на 11%, а валидол на 10%.
Кухонный миксер вырос в цене на 12%, а батарейки на 8%.
|Наименование товара
|01.03.20
|
март 2020
к февралю 2020
|
март 2020
к марту 2019
|Йод, 10 мл
|29,74
|103,14
|133,12
|Туфли детские летние (сандалеты), пара
|1381,18
|101,33
|125,03
|Троксерутин, 2% гель, 40 г
|108,26
|101,16
|120,57
|Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт.
|3536,44
|101,98
|119,89
|Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт.
|3104,71
|100,23
|117,76
|Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара
|4496,04
|105,07
|115,4
|Кольцо обручальное золотое, грамм
|3904,77
|104,01
|115,2
|Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт.
|2465,88
|99,39
|114,98
|Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт.
|2186,17
|100,26
|114,96
|Рубероид, 10 м
|336,63
|102,25
|114,56
|Бинт, шт.
|22,66
|101,42
|114,23
|Сигареты с фильтром отечественные, пачка
|99,76
|100,32
|114,14
|Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт.
|2890,35
|100
|113,45
|Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара
|1802,42
|103,61
|113,36
|Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток
|7,98
|98,55
|112,77
|Джемпер женский, шт.
|1673,75
|101,07
|112,73
|Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара
|2438,49
|100,15
|112,56
|Велосипед дорожный для взрослых, шт.
|14091,78
|103,1
|112,3
|Подушка, шт.
|948,26
|103
|111,79
|Миксер, блендер, шт.
|2098,73
|100,94
|111,61
|Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток
|50,73
|97,76
|111,58
|Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт.
|3654,95
|106,39
|111,46
|Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка
|127,2
|100,39
|111,43
|Еженедельная газeта в розницу, шт.
|38,6
|100
|110,98
|Валидол, 60 мг, 10 таблеток
|39,05
|102,76
|110,27
|Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт.
|2833,93
|103,49
|110,26
|Мыло хозяйственное, 200 г
|40,1
|100,6
|109,85
|Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт.
|11,45
|99,76
|109,73
|Трикотажный головной убор мужской, шт.
|534,5
|98,15
|109,71
|Ежедневная газета в розницу, шт.
|24,4
|100
|109,4
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