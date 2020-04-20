Названы самые подорожавшие непродовольственные товары в Калининградской области

Калининградстат опубликовал данные о динамике цен на непродовольственные товары в Калининградской области. Из нее следует, что самым подорожавшим за минувший год (с марта 2019 по март 2020 года) товаром стал йод, который вырос в цене на 33%. На 25% подорожали детские сандали, на 20% детский комбинезон, на 17% женский пиджак и на 15% кроссовки и обручальные кольца.



Также ощутимо выросли цены на мебель и лекарственные препараты. Так кухонный шкаф подорожал на 11%, а валидол на 10%.

Кухонный миксер вырос в цене на 12%, а батарейки на 8%.