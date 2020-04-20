Названы самые подорожавшие непродовольственные товары в Калининградской области

Названы самые подорожавшие непродовольственные товары в Калининградской области
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Инфляция

Калининградстат опубликовал данные о динамике цен на непродовольственные товары в Калининградской области. Из нее следует, что самым подорожавшим за минувший год (с марта 2019 по март 2020 года) товаром стал йод, который вырос в цене на 33%. На 25% подорожали детские сандали, на 20% детский комбинезон, на 17% женский пиджак и на 15% кроссовки и обручальные кольца.

Также ощутимо выросли цены на мебель и лекарственные препараты. Так кухонный шкаф подорожал на 11%, а валидол на 10%.

Кухонный миксер вырос в цене на 12%, а батарейки на 8%.

Наименование товара 01.03.20 март 2020
к февралю 2020 		  март 2020
к марту 2019
Йод, 10 мл 29,74 103,14 133,12
Туфли детские летние (сандалеты), пара 1381,18 101,33 125,03
Троксерутин, 2% гель, 40 г 108,26 101,16 120,57
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 3536,44 101,98 119,89
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 3104,71 100,23 117,76
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара 4496,04 105,07 115,4
Кольцо обручальное золотое, грамм 3904,77 104,01 115,2
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2465,88 99,39 114,98
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2186,17 100,26 114,96
Рубероид, 10 м 336,63 102,25 114,56
Бинт, шт. 22,66 101,42 114,23
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 99,76 100,32 114,14
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 2890,35 100 113,45
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара 1802,42 103,61 113,36
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 7,98 98,55 112,77
Джемпер женский, шт. 1673,75 101,07 112,73
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 2438,49 100,15 112,56
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 14091,78 103,1 112,3
Подушка, шт. 948,26 103 111,79
Миксер, блендер, шт. 2098,73 100,94 111,61
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток 50,73 97,76 111,58
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. 3654,95 106,39 111,46
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка 127,2 100,39 111,43
Еженедельная газeта в розницу, шт. 38,6 100 110,98
Валидол, 60 мг, 10 таблеток 39,05 102,76 110,27
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 2833,93 103,49 110,26
Мыло хозяйственное, 200 г 40,1 100,6 109,85
Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. 11,45 99,76 109,73
Трикотажный головной убор мужской, шт. 534,5 98,15 109,71
Ежедневная газета в розницу, шт. 24,4 100 109,4


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