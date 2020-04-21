УМВД: калининградец угрожал убийством знакомому из-за долга в 30 тысяч рублей

Жителю областного центра грозит уголовная ответственность за угрозу убийством. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По сведениям полиции, 40-летний мужчина одолжил своему приятелю 30 тысяч рублей, но знакомый долгое время не отдавал деньги. Придя к нему домой, злоумышленник стал угрожать ножом и насилием.

«С целью устрашения калининградец даже нанёс должнику небольшой порез. После совершения противоправных деяний мужчина, так и не получив деньги, скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Потерпевший обратился в отдел полиции и в медучреждение. Правоохранители задержали приходившего к приятелю калининградца, в отношении него возбудили дело по части 1 статьи 119 УК РФ — «Угроза убийством». У мужчины изъяли нож. «Расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.