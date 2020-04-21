К калининградке пришли из Центра «Э» из-за комментария под новостью о пикете швей

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Сотрудник МВД пришел к 48-летней калининградке Диане Забровской домой после того как она прокомментировала новость в паблике «Нового Калининграда». Как уверяет женщина, полицейский потребовал удалить комментарий.

20 апреля калининградка написала под под постом с новостью о пикете сотрудниц местной швейной фабрики в «ВКонтакте»: «Калининградцы, эти люди нам подали пример, мы должны объединиться, мы все в таком положении. Сегодня начались протесты во Владикавказе и у нас».

На следующий день, по словам женщины, к ней в дверь постучал молодой человек, который показал удостоверение полицейского. В квартиру она его не пустила и мы продолжили разговор через приоткрытую на цепочке дверь.

«Это был сотрудник Центра „Э“. Я сказала, что если у него что-то серьезное, то пусть вызывают повесткой. На это он сказал, что повестки не будет — это просто беседа. Он заявил из серии: „Мы обнаружили ваш комментарий в паблике. Он достаточно серьезный — это призыв к массовым беспорядкам. Удалите ваш комментарий, а иначе у вас могут быть неприятности — вы пойдете по статье, как организатор массовых беспорядков“. Я отказалась и ушла на балкон», — рассказала Забровская.

Дальше с полицейским продолжил беседовать сын калининградки. В итоге сотрудник правоохранительных органов ушел.

«Если честно, я и пожестче комментарии оставляла раньше. У меня в 2018 году уже была история с „эшниками“ из-за комментариев. Тогда меня вычислили по IP-адресу. Я жила на съемной квартире, куда ко мне пришли двое полицейских. Даже вызывали в отдел. Тогда адвокат им позвонил и они решили не связываться, — говорит Забровская. — Чем все сейчас закончится, я не знаю. Но на мой взгляд, это смешно — ходить по домам из-за каких-то комментариев. Сидит там целая куча народа и заняться им нечем».

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