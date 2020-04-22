Власти Светлогорска ищут велосипедистов, которые ездят по принципу «как хочу» (видео)

Власти Светлогорска ищут велосипедистов, которые ездят по принципу «как хочу» (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград

Администрация Светлогорска просит помочь найти велосипедистов, которые, по мнению властей, портят новый парк «Муза» у Тихого озера. Об этом в среду, 22 апреля, сообщается на странице местной администрации «ВКонтакте».

«Появился Парк творчества „Муза“, при строительстве которого учитывалось мнение светлогорцев, — говорится в публикации. — В частности, была упорядочена дорожно-тропиночная сеть: обустроены основные и второстепенные пути, экологические тропы, а велосипедные и пешеходные потоки разведены. И что имеем в итоге? Среди большого отряда велолюбителей, к сожалению, встречаются и такие, кто действует по принципу: еду как хочу и где хочу (пешеходная дорожка — можно и по пешеходной дорожке, газон, — а почему бы и нет)».

Отмечается, что подобное поведение недопустимо с точки зрения безопасности пешеходов «и ущерба» парку. Власти просят сообщить информацию о молодых людях, которых зафиксировала камера видеонаблюдения, на электронный адрес sgo@svetlogorsk39.ru или по телефону 2-06-66.

«Да, существенное дополнение. Вот так, в период действия режима самоизоляции, некоторые юноши проводят время», — добавили в горадминистрации.


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