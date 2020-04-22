На проект ремонта ул. Транспортной в Калининграде выделяют более 8 млн руб.

Правительство региона решило выделить из резервного фонда миллионы рублей на проект ремонта ул. Транспортной в Калининграде. Постановление губернатора Антона Алиханова опубликовано в среду, 22 апреля, на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, городу на разработку проектно-сметной документации направляется 7,2 млн руб. Еще 800 тыс. руб. должен выделить бюджет муниципалитета. Проект капитального ремонта должен быть готов к ноябрю 2020 года.
Год назад глава города Алексей Силанов рассказывал о «договоренности» по ремонту дороги на ул. Транспортной. Сроки он тогда не озвучил.
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