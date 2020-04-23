В первом квартале выдача автокредитов калининградцам значительно выросла

В январе-марте 2020 года в Калининградской области был выдан 1081 автокредит, что на 15,4% больше, чем в первом квартале 2019 года. Такие данные «Новому Калининграду» сообщили в «Национальном бюро кредитных историй».



Темпы роста кредитования в Калининградской области превышали средние по России (11,6%). В России количество проданных в кредит автомобилей в 1 квартале 2020 года оказалось наивысшим для аналогичных периодов прошлых лет начиная с 1 квартала 2014.

«Основной же причиной, объясняющей рост выдачи кредитов на покупку авто, стали госпрограммы льготного автокредитования, реализация которых в этом году стартовала с января, а не в марте, как это было в прошлом году. Однако в апреле, прежде всего в связи с самоизоляцией граждан, мы ожидаем существенного сокращения выдачи автокредитов», — отмечают в НБКИ.