В Калининграде прокуратура нашла нарушения в частном зоопарке при досуговом центре

Прокуратура обнаружила множество нарушений в работе частного зоопарка при культурно-досуговом в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



После обращения местного жителя прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными и ветеринарии. «Установлено, что организация создала зоопарк, в котором используются животные в культурно-зрелищных целях», — сообщает ведомство.

В нарушение закона в организации отсутствовал журнал наблюдений за животными; не утвержден план уборок и дезинфекции помещений.

Также выявлено отсутствие санитарного блока, изолятора для животных и санитарно-карантинной зоны, наличие которых необходимо в случаях выявления у животных признаков заразных болезней. Кроме того, обнаружены нарушения в сфере оборота лекарственных средств.

«При содержании ряда животных (шетлендского пони, альпака, мини-овцы, камерунской козы, нубийской козы, попугая ары) не обеспечена безопасность посетителей (расстояние до животных менее 1 метра)», — говорится в релизе.

Прокурором Центрального района внес в адрес директора общества представление об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено. «Указанные нарушения закона устранены в полном объеме, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, директор привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере — 3 тыс. рублей.