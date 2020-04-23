За неделю браконьеры нанесли водным биоресурсам ущерб на 254 тысячи рублей

За неделю браконьеры нанесли водным биоресурсам ущерб на 254 тысячи рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В Калининградской области за очередную карантинную неделю браконьеры нанесли ущерб водным биоресурсам на сумму 254 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росрыболовства.

С 16 по 22 апреля было проведено 34 рейда, в ходе которых выявлено 26 нарушений правил любительского рыболовства и пять нарушений охраны среды обитания водных биоресурсов. Общая сумма наложенных штрафов составила 49 тыс. рублей. Ущерб, который браконьеры нанесли водным биоресурсам, составил 254 тыс. рублей. У браконьеров изъято 239 кг незаконно добытой рыбы, 46 орудий лова, арестовано три транспортных средства. 

В частности, в Черняховском районе на реке Анграпа браконьер с помощью запрещенного к  применению «паука» незаконно выловил 20 экземпляров рыбца общим весом 7 кг. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 8.37, сумма предъявленного ущерба водным биоресурсам составила 18 500 рублей.  Ещё один нарушитель был задержан в Калининградском заливе в районе Светлого. На спиннинговую удочку он выловил судака длиной 40 см, что ниже допустимого к вылову размера. Теперь рыболов-любитель должен возместить нанесенный ущерб, который составляет 3 305 рублей за один экземпляр. 

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