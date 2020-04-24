«Это не обязанность»: облдума разрешила ввести налог на профессиональный доход

Калининградская областная Дума приняла закон о введении на территории региона налогового режима «Налог на профессиональный доход». Голосование прошло в пятницу, 24 апреля, во время заседания облдумы.

Законопроект представил министр финансов области Виктор Порембский. По его словам, в первую очередь он направлен на то, чтобы дать возможность самозанятым легализовать свою деятельность, а не на то, чтобы увеличить поступления в областной бюджет.

«Это не обязанность (платить налоги — прим. „Нового Калининграда“), это предоставление условий», — заверил Порембский.

«Кто хочет скрываться, пусть скрывается», — поддержала министра председатель облдумы Марина Оргеева.

Закон раскритиковал депутаты Павел Федоров от «Справедливой России» и Михаил Чесалин от «Патриотов России». Первый заявил, что воздержится, а второй пообещал голосовать против.

Подавляющее большинство проголосовали за принятие закона в первом, втором, окончательном чтениях. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента был введен в четырех пилотных регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%.