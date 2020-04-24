«Это не обязанность»: облдума разрешила ввести налог на профессиональный доход

«Это не обязанность»: облдума разрешила ввести налог на профессиональный доход
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Налоги

Калининградская областная Дума приняла закон о введении на территории региона налогового режима «Налог на профессиональный доход». Голосование прошло в пятницу, 24 апреля, во время заседания облдумы.

Законопроект представил министр финансов области Виктор Порембский. По его словам, в первую очередь он направлен на то, чтобы дать возможность самозанятым легализовать свою деятельность, а не на то, чтобы увеличить поступления в областной бюджет.

«Это не обязанность (платить налоги — прим. „Нового Калининграда“), это предоставление условий», — заверил Порембский.

«Кто хочет скрываться, пусть скрывается», — поддержала министра председатель облдумы Марина Оргеева. 

Закон раскритиковал депутаты Павел Федоров от «Справедливой России» и Михаил Чесалин от «Патриотов России». Первый заявил, что воздержится, а второй пообещал голосовать против.

Подавляющее большинство проголосовали за принятие закона в первом, втором, окончательном чтениях. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента был введен в четырех пилотных регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter