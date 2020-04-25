В Зеленоградске похвастались отделкой колонн на автостанции испанской плиткой (фото)

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На автостанции в Зеленоградске установили общественные USB-розетки. Они вмонтированы в колонны навеса для ожидания транспорта на привокзальной площади, сообщает местная администрация на своем сайте.

USB-розетки установлены в двух из шести колонн. При этом для колонн использовалась специальная отделка. “В качестве материала отделки выбрана белая глянцевая керамическая плитка, коллекция - Metro, цвет – blanco (Испания), которая при изменении точки обзора на колонну мерцает разными гранями, отражая свет. Этот эффект многократно усиливается в вечернее время, когда включается ночное освещение”, - отметили в администрации. 

Обустройство привокзальной площади осуществляется в рамках федерального конкурса проектов благоустройства, на которое Зеленоградск получил от Минстроя России 55 млн рублей. В целом ремонт центральной части города обошелся почти в 120 млн рублей.

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