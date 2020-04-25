В Зеленоградске похвастались отделкой колонн на автостанции испанской плиткой (фото)

На автостанции в Зеленоградске установили общественные USB-розетки. Они вмонтированы в колонны навеса для ожидания транспорта на привокзальной площади, сообщает местная администрация на своем сайте.



USB-розетки установлены в двух из шести колонн. При этом для колонн использовалась специальная отделка. “В качестве материала отделки выбрана белая глянцевая керамическая плитка, коллекция - Metro, цвет – blanco (Испания), которая при изменении точки обзора на колонну мерцает разными гранями, отражая свет. Этот эффект многократно усиливается в вечернее время, когда включается ночное освещение”, - отметили в администрации.