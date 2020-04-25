Прокуратура: министр строительства и ЖКХ региона предоставлял неполные данные о доходах

В региональных министерствах строительства и ЖКЖ и развития инфраструктуры выявлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах. Это касается и главы минстроя, сообщает областная прокуратура.



Проведенная в министерстве строительства и ЖКХ проверка показала, что в отношении «8 должностных лиц министерств, включая министра строительства и ЖКХ области, выявлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017, 2018 гг.». В частности, речь о фактах «неуказания служащими доходов, полученных как ими, так и супругами из Фонда социального страхования Калининградской области, либо полученных супругами по предыдущему месту работы». Также «дДопущено недостоверное отражение размеров доходов, полученных супругами по основному месту работы. Отдельными служащими не были указаны все счета, открытые в кредитных организациях. Кроме того, одним из служащих не был указан принадлежащей на праве собственности объект незавершенного строительства».

По результатам проверки губернатору Калининградской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 5 должностных лиц, включая министра строительства и ЖКХ области, привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечают в прокуратуре.