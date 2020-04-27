Минюст предложил штрафовать за лай собак и вой сигнализации по ночам

Министерство юстиции предложило ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за нарушение тишины ночью, включая лай собак и неисправную автомобильную сигнализацию. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ответственность предлагается ввести для тех, кто не предпринимает каких-либо мер для обеспечения тишины 23:00 до 7:00. «Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — говорится в сообщении.