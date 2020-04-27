В Калининградскую область не пустили 20 тысяч литров спирта (фото)

Калининградская областная таможня не пустила в регион крупную партию немаркированного спирта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе областной таможни.

По данным ведомства, 59-летний калининградец пытался ввезти из Москвы на территорию области 20 тысяч литров спиртосодержащей продукции через МАПП Чернышевское. Водитель фуры предъявил документы, в которых значился товар: «растворитель».

Вместо растворителя в автомобиле перемещались две тысячи 10-литровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. На товаре отсутствовали специальные маркировки. Товар изъят и отправлен на экспертизу.