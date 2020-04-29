На внедрение «цифровой образовательной среды» в области выделяют 158 млн руб.

На внедрение «цифровой образовательной среды» в области выделяют 158 млн руб.
Виталий Невар / Новый Калининград
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Муниципалитеты Калининградской области закупают тысячи ноутбуков для внедрения «целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020 году». Извещение опубликовано на портале госзакупок 28 апреля.

Согласно техническому заданию, власти закупают 140 системных блоков, 2660 ноутбуков и 70 многофункциональных устройств. Ноутбуки приобретаются для управленческого персонала, педагогов и «мобильных классов».

На все компьютерное оборудование выделяется 158 млн руб. Источники финансирования — областной и федеральные бюджеты. Поставщик должен определиться в середине мая.

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