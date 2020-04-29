СК: Калининградская область — среди регионов с наибольшим числом дел-«глухарей»

СК: Калининградская область — среди регионов с наибольшим числом дел-«глухарей»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область попала в список регионов с увеличившимся количеством нераскрытых особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В частности, наибольшее число уголовных дел об убийствах приостановлено следователями в Забайкальском и Ставропольском краях, Красноярском крае и Республике Хакасия, Амурской, Иркутской, Калининградской, Саратовской и Свердловской областях и Республике Ингушетия и некоторых других», — процитировали в СК главу ведомства Александра Бастрыкина.

В целом в России по итогам первого квартала 2020 года следственными органами СК России раскрыто 97,4% убийств, 98,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 99% изнасилований. Также в январе-марте в стране удалось раскрыть 1912 преступлений прошлых лет (на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Из них 185 убийств, 85 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, 134 преступления сексуального характера, 499 иных тяжких и особо тяжких преступлений.

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