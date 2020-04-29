Проект недостроенного порта в Пионерском решили скорректировать за 55 млн руб.

Проект недостроенного порта в Пионерском решили скорректировать за 55 млн руб.
Эскиз — «Морское строительство и технологии»
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Федеральное госучреждение «Росморпорт» выделяет 54,7 млн рублей на корректировку проекта строительства глубоководного порта в Пионерском. Извещение было опубликовано на сайте госзакупок 28 апреля.

Согласно документации, корректировки нужна из-за изменений требований в области транспортной безопасности, изменения сроков захоронения донного грунта в подводный отвал и необходимости проведения ремонта поврежденной части оградительного мола в связи с разрушениями бутобетонной кладки.

Победитель торгов должен будет в течение 10 месяцев, в том числе устранить «многочисленные неточности и недоработки в части отметок» и «разночтения по классам бетона и арматуры», а также дополнить документацию решениями по сопряжению причала с существующим производственным причалом.

Конкурс по выбору исполнителя намечен на 20 мая 2020 года.

В декабре 2019 года строительство порта в Пионерском решили заморозить.

В начале декабря стало известно, что руководство «Больверка», подрядчика, который занимался строительством глубоководного порта в Пионерском, заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

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