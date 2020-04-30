В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки

В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки
Фото / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

В России в 2019 году осужденных за крупные взятки впервые стало больше, чем за мелкие. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет РБК со ссылкой на на данные судебного департамента при Верховном суде.

По данным издания, в прошлом году по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, при этом 2,8 тыс. случаев касаются получения и дачу крупных взяток.

Именно за за получение взятки осуждено 1247 человек, что на 16,8% больше, чем в 2018 году. За дачу взятки осудили 1595 человек (рост — 15,3%), за мелкое взяточничество — 1884 человека (снижение на 31,5%).

Как отмечает РБК, в 2016 году появилась статья о мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ).

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