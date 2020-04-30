В Зеленоградске в 2020 году обещают установить четыре общественных туалета (эскиз)

В Зеленоградске в 2020 году намерены установить четыре новых общественных туалета. Об этов сообщается на сайте местной администрации.

Как отмечается в релизе, туалеты будут выполнены в стилистике павильонов, установленных на отремонтированной привокзальной площади. Один из туалетов появится именно там.

Туалеты также устанавливаются рядом с новыми торговыми павильонами в отремонтированном в 2019 году здании пакгауза, на рынке города и у парковки возле парковки многофункционального центра государственных услуг.