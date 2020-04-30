В Калининграде анонсировали виртуальное шествие «Бессмертного полка»

Правительство Калининградской области предлагает жителям региона принять участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка». Реальное не может пройти из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе областного кабмина.

«Чтобы присоединиться к онлайн-шествию 9 Мая, можно уже сегодня отправлять заявку, — говорится в релизе. — Нужно зайти на сайт „Бессмертный полк России“, загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке. На указанную почту придет уведомление о времени показа вашего родственника в шествии».

Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах. Как это будет точно выглядеть, организаторы акции не уточняют.

В 2019 году 9 мая в патриотической акции по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны приняли участие более 65 тысяч жителей области, напомнили в пресс-службе.