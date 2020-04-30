С 15 мая в Калининграде перекроют движение на участке ул. Дачной

С 15 мая по 30 июля в областном центре перекроют сквозное движение по улице Дачной на участке от дома № 7 до Московского проспекта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в городской администрации.

«Движение будет перекрыто в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по реконструкции улицы Дачной», — пояснили в мэрии.

Перед перекрытием на территории установят ограждение и соответствующие дорожные знаки. Работы будет проводить СП «Балтдормостстрой».