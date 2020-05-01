В Калининграде с 4 мая возобновляется выдача льготных карт «Волна Балтики»

С 4 мая в Калининграде возобновляется выдача льготных транспортных карт. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщает горадминистрация.

Получить карту «Волна Балтики» «Льготная» можно в МКУ «ЦОДИПП» по адресу: г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 103-103а, тем гражданам, которые там подавали заявление, по предварительной записи по телефону 31-20-30.

Также с 6 по 8 мая 2020 года транспортную карту можно получить в киосках по реализации проездных билетов по следующим правилам:

— Киоск на 9 Апреля — те граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоск на 9 Апреля;

— Киоск на ул. Леонова — те граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоски на ул. Леонова и ЦПКИО;

— Киоск на «Родине» — те граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоски на Южном вокзале и «Родине»;

— Киоск на Черняховского (Центральный рынок) — те граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоски на ул. Черняховского (ОП «Центральный рынок») и ОП «Гостиница Калининград».

06, 07, 08 мая 2020 года киоски работают с 09.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.

09, 10, 11 мая 2020 (нерабочие праздничные дни) киоски не работают. О режиме работы киосков с 12 мая 2020 года будет сообщено дополнительно.