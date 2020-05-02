На строительство детсада в Восточном микрорайоне выделяют почти 372 млн руб.

Власти Калининграда объявили торги на строительство детского сада в Восточном жилом микрорайоне. Трёхэтажное дошкольное учреждение на 350 мест появится на улице 3-го Белорусского фронта.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 371,9 миллиона рублей. Средства выделяют из городского бюджета. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 380 дней с даты подписания договора и ввести объект в эксплуатацию в течение 45 дней. Гарантия составит пять лет.

Как указано заключении госэкспертизы, здание будет рассчитано на 18 групп из 15-20 человек. Расчётный срок его службы — 50 лет. Объект будет состоять из трёх блоков, соединённых трёхэтажной вставкой и переходом в уровне второго этажа. Победителя аукциона определят 15 мая.