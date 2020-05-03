«Аэрофлот» предлагает льготные билеты на рейс Калининград-Москва всем россиянам

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продаж субсидируемых билетов из Калининграда в Москву и обратно для всех россиян. Об этом сообщается на сайте компании.



Согласно релизу, тариф в одну сторону составляет 3,8 тысячи рублей, таксы и сборы не применяются. Тарифы должны действовать на прямые рейсы в экономическом классе с 1 мая по 31 декабря 2020 года

«Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений», — отмечается в сообщении.



В марте 2018 года стало известно, что большинство жителей Калининградской области не смогут приобрести субсидированные авиабилеты — согласно постановлению Правительства РФ льготы остались только для пенсионеров, студентов и инвалидов.

