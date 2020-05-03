Пресс-секретарь заразившегося COVID-19 Мишустина рассказал о его самочувствии

Самочувствие главы Правительства РФ Михаила Мишустина, у которого диагностирован коронавирус, «в целом нормальное». Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

«Михаил Владимирович (Мишустин) остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие, в целом, нормальное», — цитирует издание Белякова.

По его словам, Мишустин находится в медучреждении, работает там с документами и общается с коллегами по телефону.

Напомним, в конце апреля Мишустин в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил о своем заражении коронавирусом. Всех, кто в последнее время контактировал с ним, дополнительно проверят на коронавирус. И. о. председателя правительства Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова.