Опубликован список СМИ, между которыми распределят 30 млн на пиар правительства области

Областное правительство опубликовало список СМИ, между которыми в 2020 году распределят 30 миллионов рублей на обнародование материалов о работе госорганов региона. Деньги направят семи организациям в форме субсидий. Соответствующий приказ был подписан 29 июня.
Самую большую сумму — 15 миллионов рублей — получит ГТРК «Калининград». Ещё 7,5 миллионов направят телеканалу «Каскад», долю в котором осенью 2018 года купила подконтрольная региональным властям Корпорация развития Калининградской области.
Крупный грант также получит «Комсомольская правда-Калининград» — этому СМИ выделят 5 млн рублей. Миллион направят АО «Издательство „Российская газета“» (относится к «Российской газете»). По полмиллиона рублей выделят «Рекламному агентству „КП- Ва-Банкъ“» и ООО «Издательство Страна» (выпускают газеты «Вечерний трамвай» и «Страна Калининград» соответственно). Все три издания входят в медиагруппу «Западная пресса». Ещё 500 тысяч рублей получит информагентство «Интерфакс-Северо-Запад».
|
№ п/п
|
СМИ
|
Размер гранта
|
1.
|
ГТРК «Калининград»
|
15 млн рублей
|
2.
|
Телеканал «Каскад»
|
7,5 млн рублей
|
3.
|
«Комсомольская правда-Калининград»
|
5 млн рублей
|
4.
|
«Российская газета»
|
1 млн рублей
|
5.
|
«Вечерний трамвай»
|
0,5 млн рублей
|
6.
|
«Страна Калининград»
|
0,5 млн рублей
|
7.
|
Информагентство «Интерфакс-Северо-Запад»
|
0,5 млн рублей
Ранее губернатор Антон Алиханов подписал постановление о выделении 30 миллионов рублей на материалы о деятельности государственных органов власти. Согласно документу, «субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, возникших в связи с обнародованием» материалов о деятельности власти при решении вопросов, касающихся, в частности, гармонизации межнациональных отношений, здравоохранения, ЖКХ, туризма и в иных сферах социально-экономического развития региона". В прошлом году из областного бюджета на эти же цели также выделяли 30 млн рублей.
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