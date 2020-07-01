Опубликован список СМИ, между которыми распределят 30 млн на пиар правительства области

Опубликован список СМИ, между которыми распределят 30 млн на пиар правительства области
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Областное правительство опубликовало список СМИ, между которыми в 2020 году распределят 30 миллионов рублей на обнародование материалов о работе госорганов региона. Деньги направят семи организациям в форме субсидий. Соответствующий приказ был подписан 29 июня.

Самую большую сумму — 15 миллионов рублей — получит ГТРК «Калининград». Ещё 7,5 миллионов направят телеканалу «Каскад», долю в котором осенью 2018 года купила подконтрольная региональным властям Корпорация развития Калининградской области.

Крупный грант также получит «Комсомольская правда-Калининград» — этому СМИ выделят 5 млн рублей. Миллион направят АО «Издательство „Российская газета“» (относится к «Российской газете»). По полмиллиона рублей выделят «Рекламному агентству „КП- Ва-Банкъ“» и ООО «Издательство Страна» (выпускают газеты «Вечерний трамвай» и «Страна Калининград» соответственно). Все три издания входят в медиагруппу «Западная пресса». Ещё 500 тысяч рублей получит информагентство «Интерфакс-Северо-Запад».

№ п/п

СМИ

Размер гранта

1.

ГТРК «Калининград»

15 млн рублей

2.

Телеканал «Каскад»

7,5 млн рублей

3.

«Комсомольская правда-Калининград»

5 млн рублей

4.

«Российская газета»

1 млн рублей

5.

«Вечерний трамвай»

0,5 млн рублей

6.

«Страна Калининград»

0,5 млн рублей

7.

Информагентство «Интерфакс-Северо-Запад»

0,5 млн рублей

Ранее губернатор Антон Алиханов подписал постановление о выделении 30 миллионов рублей на материалы о деятельности государственных органов власти. Согласно документу, «субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, возникших в связи с обнародованием» материалов о деятельности власти при решении вопросов, касающихся, в частности, гармонизации межнациональных отношений, здравоохранения, ЖКХ, туризма и в иных сферах социально-экономического развития региона". В прошлом году из областного бюджета на эти же цели также выделяли 30 млн рублей.

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