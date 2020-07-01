В общественном транспорте Калининграда ввели скидку при оплате банковской картой

В общественном транспорте Калининграда ввели скидку при оплате банковской картой
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

С 1 июля в городском общественном транспорте начала действовать скидка 3 рубля при оплате проезда бесконтактной банковской картой Visa. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

«Для оплаты по льготной цене достаточно приложить к терминалу у кондуктора бесконтактную банковскую карту Visa, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay», — уточнили в финансовой организации.

Акцию проводит компания Visa в партнёрстве со Сбербанком и при поддержке администрации Калининграда. Организаторы отмечают, что оплата банковской картой существенно сокращает время обслуживания пассажиров.

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