В регионе на 3% повысили размер выплат ветеранам труда и становления области

В Калининградской области с 1 июля увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических репрессий, многодетным семьям и ветеранам становления Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального минсоцполитики.
«Ежемесячная денежная выплата для региональных льготников с 01 июля 2020 года будет проиндексирована на 3%. В результате размер выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и многодетных семей составит 1858 рубля, а для ветеранов становления области — 394 рубля», — уточнили в министерстве.
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