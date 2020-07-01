Проект велодорожки на Куршской косе прошёл госэкспертизу

Проект велодорожки на Куршской косе прошёл госэкспертизу
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Куршская коса

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства велодорожки на Куршской косе. Об этом сообщил директор нацпарка Анатолий Калина на своей странице в соцсети Facebook.

«Уже сегодня в национальном парке начинается подготовка к получению разрешения на строительство и поступлению финансовых средств», — написал Калина.

Как добавили в пресс-службе Главгосэкспертизы, первый участок велодорожки пройдет от улицы Окружной в Зеленоградске до КПП нацпарка и уйдет в сторону морского побережья. Примерно через 1100 м трасса повернет на юг в сторону трассы.

Второй участок протянется за границами Лесного вдоль автомобильной трассы и закончится на границе поселка Рыбачий. Третий отрезок проложат вдоль той же дороги от поселка до пункта пропуска «Морское-Нида».

Строительство пройдет в границах минерализованной полосы на земельном участке, предназначенном для прокладки коммуникаций. На протяжении трассы будет выполнена разметка, установлены дорожные знаки и указатели.

Застройщик — ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса». Генеральная проектная организация — ООО «ВитаСтройПроект». Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

В начале 2019 года проект строительства велодорожки на Куршской косе получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. В октябре президент Владимир Путин пообещал выделить деньги на реализацию проекта. При этом глава государства удивился его стоимости в 451 млн рублей. «Ничего себе велодорожка! <...> Обещаю, что если оно (решение, — прим. „Нового Калининграда“) не принято, то мы его обязательно примем», — заверил Путин.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter