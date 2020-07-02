Избирательная комиссия Калининградской области отменила закупку машины за 1,7 млн

Избирательная комиссия Калининградской области отменила закупку нового автомобиля за 1 млн 725 тыс. руб. Соответствующий приказ председателя облизбиркома Инессы Винярской опубликован на портале госзакупок.
В документе не указана причина отмены. В пресс-службе избирательная комиссии пообещали предоставить комментарий позднее.
Напомним, извещение о закупке машины для нужд облизбиркома было размещено в конце июня. За деньги из федерального бюджета планировалось купить переднеприводный черный седан, оснащенный автоматической коробкой переключения передач и бензиновым двигателем мощностью не менее 150 л.с.
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