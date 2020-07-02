Застройщик обязался высадить грабовую рощу на Советском проспекте за телевышкой

Горадминистрация согласовала проект компенсационного озеленения застройщику, который возвел многоквартирный дом по Советскому проспекту, 50. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
Отмечается, что при строительстве дома на участке с кадастровым номером 39:15:121605:368 подлежали вырубке 178 деревьев и 7 кустарников, которые там росли (виды деревьев не указаны). АО «Специализированный застройщик «СтройТранс» обязан высадить аналогичное количество растений. Согласно проекту компенсационного озеленения, это должны быть 126 грабов обыкновенных, 36 остролистных кленов «Глобозум» и 16 берез отвислых «Юнги». Возраст саженцев — не менее 10 лет.
Давайте дружить в социальных сетях