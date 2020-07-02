Застройщик обязался высадить грабовую рощу на Советском проспекте за телевышкой

Застройщик обязался высадить грабовую рощу на Советском проспекте за телевышкой
Скриншот Публичной кадастровой карты
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Горадминистрация согласовала проект компенсационного озеленения застройщику, который возвел многоквартирный дом по Советскому проспекту, 50. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Отмечается, что при строительстве дома на участке с кадастровым номером 39:15:121605:368 подлежали вырубке 178 деревьев и 7 кустарников, которые там росли (виды деревьев не указаны). АО «Специализированный застройщик «СтройТранс» обязан высадить аналогичное количество растений. Согласно проекту компенсационного озеленения, это должны быть 126 грабов обыкновенных, 36 остролистных кленов «Глобозум» и 16 берез отвислых «Юнги». Возраст саженцев — не менее 10 лет.

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