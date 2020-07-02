В Калининграде открылся визовый центр Финляндии, но визы он пока не выдает

В Калининграде открылся визовый центр Финляндии, но визы он пока не выдает
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Визовый вопрос

С четверга, 2 июля, в Калининграде открывается визовый центр Финляндии. Об этом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании VFS Global. Центры открываются только для выдачи паспортов в 18 городах страны.

Подать документы на визу в страну пока нельзя, прием приостановлен из-за коронавируса. Все клиенты должны будут пройти проверку температуры на входе в центр для оценки состояния здоровья. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter