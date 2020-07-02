В Калининграде открылся визовый центр Финляндии, но визы он пока не выдает

С четверга, 2 июля, в Калининграде открывается визовый центр Финляндии. Об этом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании VFS Global. Центры открываются только для выдачи паспортов в 18 городах страны.

Подать документы на визу в страну пока нельзя, прием приостановлен из-за коронавируса. Все клиенты должны будут пройти проверку температуры на входе в центр для оценки состояния здоровья. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте.