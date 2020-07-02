Горвласти: асфальт на Ленпроспекте во время парада серьезно не пострадал

Асфальт на Ленинском проспекте во время парада Победы 24 июня и его репетиций серьезно не пострадал и в ремонте не нуждается. Об этом заявил глава комитета развития дорожно транспортной инфраструктуры Олег Кутин, его комментарий корреспонденту «Нового Калининграда» предоставили в пресс-службе горадминистрации.



«Никаких существенных, серьезных повреждений не было. У нас небольшое повреждение верхнего слоя на локальных участках, в настоящий момент необходимости в ремонтных работах нет, — заявил Олег кутин. — Будем мониторить ситуацию постоянно, если потребность такая будет, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети будем небольшие участки, если потребуется, восстанавливать». «В настоящий момент такой необходимости мы не видим», — добавил он.