Ботанический сад решили закрыть на неделю из-за вручения дипломов выпускникам БФУ

Ботанический сад решили закрыть на неделю из-за вручения дипломов выпускникам БФУ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ботанический сад будет закрыт для посетителей с 5 июля с 13.00 по 11 июля 13.00. В этот период на территории сада будет проходить выдача дипломов студентам, уже выпускникам, БФУ им. И. Канта. Об этом сообщается на официальной странице ботсада в «Фейсбуке».

Уточняется, что дипломы в Ботаническом саду получат более 2000 выпускников БФУ. «Несмотря на это непонятное время, мы хотим подарить им немного чуда и радости: получение диплома, окончание этапа взросления в столь красивом месте действительно ставит яркую точку в периоде жизни юных специалистов. Конечно же, все мы будем соблюдать все нормы и правила социальной дистанции, именно поэтому выдача дипломов растянется на 5 дней. 11 июля в 13.00 мы снова откроем свои двери и будем рады приветствовать вас в нашем Саду», — говорится в сообщении.

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