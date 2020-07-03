В Калининграде прогнозируется жаркая, но облачная погода в выходные

В Калининграде и области прогнозируется достаточно теплая, но облачная погода в предстоящие выходные. Об этом сообщают гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, в субботу днем будет +27°, а в воскресенье — +26°. В службе допускают, что будут небольшие дожди.

По прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, умеренный дождь возможен только в воскресенье днем. Что касается температуры, и в субботу, и в воскресенье будет около +25°.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», дневная температура в выходные не будет превышать +24°, дождей не будет, но будет облачно.