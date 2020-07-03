Минкульт решил строить в поселках Калининградской области центры культурного развития

Минкульт решил строить в поселках Калининградской области центры культурного развития
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство культуры РФ предлагает финансировать создание центров культурного развития в поселках городского типа на приоритетных стратегических территориях, в том числе в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как отмечается в релизе, пока предусмотрено финансирование строительства таких центров в городах с числом жителей до 300 тыс. человек. Разработанные поправки позволят создавать центры в поселках городского типа в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, Калининградской области, Республики Крым и Севастополе, а также Арктической зоне.

Центры культурного развития (ЦКР) — это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, а также сервисными зонами.

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